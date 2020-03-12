Исторический и культурный продукт в Украине должен создаваться и на русском языке, - Дробович

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Многие россияне не имеют доступа к качественному историческому и культурному продукту, они очень часто вынуждены потреблять инструментализированный, идеологизированный и пропагандистский культурный продукт. Соответственно, это сказывается на уровне поддержки решений военно-политического руководства России, которое удерживает свое общество в заложниках, как говорят некоторые ученые. Поэтому, я считаю, что такие продукты, которые, например, делает наш институт, ранее делало Министерство информполитики, или много частных и общественных инициатив, связанных с историей Украины, восточной Европы и Второй мировой войны, должны быть созданы и на русском языке, чтобы носители языка и те люди, которые предпочитают чтение и слушание контента на русском, могли его потреблять", - подчеркнул Дробович.

По его словам, это может усилить и наши позиции в Украине, и даст доступ россиянам к более объективной информации.

"Это может улучшить диалог между гражданами, а также поможет русскоязычным гражданам Украины и россиянам принимать правильные политические решения, в том числе электоральные, и быть более защищенными от манипуляций", - добавил он.

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