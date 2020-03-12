Киевсовет забрал у посольства РФ три земельных участка

Соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета в четверг, 12 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Таким образом, Киевсовет принял решение о расторжении договоров аренды земельных участков для строительства новых помещений посольства Российской Федерации на Подоле на улице Спасской, 13-15, Спасской, 14 и Боричевом Току, 17, 19, 21.

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Согласно решению, этим участкам предоставят статус сквера.

Участки предоставили в 1998 году России в пользование сроком на 49 лет под строительство нового посольства России, консульства и резиденции посла, но до сих пор на них ничего не построили. Согласно проектам решений, юридическая причина расторжения аренды - нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров.