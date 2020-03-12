Зараженный коронавирусом человек может дольше месяца оставаться носителем болезни, - исследование

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Авторы исследования отмечают, что эти выводы имеют "важное значение и для лиц, принявших решение самоизолироваться, и для указаний в отношении длительности антивирусной терапии".

К этим результатам ученые пришли на основе анализа историй болезни и лабораторных данных 191 пациента в КНР, заболевших COVID-2019, в том числе 54 скончавшихся.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса. ВИДЕО

Ученые напомнили, что только у трети людей, болевших атипичной пневмонией SARS, вирус оставался активным в дыхательных путях в течение четырех недель после заражения.

В данный момент, напоминает Bloomberg, рекомендуемый срок карантина для лиц, предположительно зараженных коронавирусом, составляет 14 дней.

По состоянию на 12 марта в мире выявлено свыше 126,5 тыс. зараженных коронавирусом, более 4,6 тыс. скончались.

Также на Цензор.НЕТ: МИД Украины просит украинцев воздержаться от поездок в 11 стран из-за коронавируса, - Кулеба