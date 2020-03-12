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12.03.20 15:56

COVID-19: Чехия вводит чрезвычайное положение

В Чехии в связи с коронавирусом завтра вводится 30-дневное чрезвычайное положение.

вирус

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aktualne.cz.

Так, начиная с пятницы пабы и рестораны будут закрыты после 20:00. Также будут закрыты спортивные залы, бассейны и другие спортивные учреждения, клубы, галереи и библиотеки, а также закусочные в торговых центрах.

Правительство запрещает гражданам Чехии путешествовать в Италию, Австрию, Германию, Китай, Иран и Южную Корею.

Въезд в страну иностранцам из стран с высоким уровнем риска будет запрещен, а гражданам Чехии будет запрещено совершать поездки в места с высоким уровнем риска.

Иностранцы не смогут въезжать в Чехию из Германии и Австрии.

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