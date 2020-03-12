Минздрав рекомендует отпускать работников на дистанционную работу, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы предоставили рекомендации для всех предприятий о том, как и что надо делать в пределах здания или предприятия, чтобы предотвратить возможное заболевание гриппом, гриппоподобными заболеваниями в том числе и коронавирусной болезнью. Это четкий алгоритм, что должно быть сделано", - сказал он.

Он добавил, что это общеизвестные вещи, и Минздрав рекомендует по возможности отпускать работников на дистанционную работу для уменьшения количества людей, которые будут передвигаться общественным транспортом и одновременно находиться в закрытом помещении.

Общие рекомендации предприятиям и учреждениям - чаще проветривать помещение, обрабатывать поверхности моющими и дезинфицирующими средства, соблюдать правила гигиены, при ухудшении самочувствия и проявлениях ОРВИ обращаться к врачу.

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