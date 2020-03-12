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12.03.20 16:25

Коронавирус могут определить уже в 9 региональных лабораториях, - Ляшко

9 вирусологических лабораторий Минздрава в разных регионах Украины могут проводить тест на определение Covid-19 без обращения к центральной референс-лаборатории в Киеве.

ляшко,виктор

Об этом на брифинге 12 марта сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, такие тесты могут проводить лаборатории в Житомире, Тернополе, Днепре, Виннице, Киевской области, Ривном, Львове и Запорожье.

Кроме этого, Министерство здравоохранения собирается закупить около 20 тысяч тестов на коронавирус.

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"Мы дорабатываем с Министерством финансов дополнительное выделение средств для лабораторных центров Министерства здравоохранения, будет приобретено около 20 000 упаковок быстрых тестов, которые позволят протестировать 100 000 человек, и около 600 упаковок тест-систем для тестирования в вирусологических лабораториях. Параллельно мы работаем с другими организациями для того, чтобы увеличить количество точек тестирования на коронавирусную инфекцию, чтобы не было никаких ограничений для всех, кто нуждается в тестировании", - сказал Ляшко.

По его словам, согласно с обновленными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, будет изменен алгоритм и стандарт оказания медицинской помощи при Covid-19, а также внесены изменения в алгоритмы тестирования.

"Тестирование с каждым днем ​​будем расширять", - сказал Ляшко.

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Ляшко также сообщил, что Минздрав обратился к торговым сетям с просьбой разместить в торговых точках антисептики для свободного пользования посетителями.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, по состоянию на 12 марта в мире новым коронавируса заражены уже 127 749 человек, а количество умерших составило 4717, выздоровели 68307 человек.

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