Кабмин опубликовал список запрещенных для экспорта товаров противоэпидемического назначения на время карантина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственый портал.
Запрету экспорта подлежат:
- водонепроницаемый лабораторный костюм;
- перчатки из других полимерных материалов;
- перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;
- перчатки неопудренные из нитрила;
- халат изоляционный медицинский одноразовый;
- маски медицинские (хирургические);
- очки защитные;
- щиток защитный;
- респиратор класса защиты не ниже FFP2.
"Это ограничение вызвано исключительно мерами безопасности и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса Sars-cov-2", - отметили в Кабмине.
Минэкономики призывает не закупать и не использовать без необходимости указанные товары, а главное - прислушиваться к рекомендациям врачей Минздрава Украины и Всемирной организации здравоохранения по предотвращению заболевания.
Напомним, вчера Кабинет Министров Украины запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства.