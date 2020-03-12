Кабмин опубликовал список запрещенных для экспорта товаров противоэпидемического назначения на время карантина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственый портал.

Запрету экспорта подлежат:



- водонепроницаемый лабораторный костюм;

- перчатки из других полимерных материалов;

- перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;

- перчатки неопудренные из нитрила;

- халат изоляционный медицинский одноразовый;

- маски медицинские (хирургические);

- очки защитные;

- щиток защитный;

- респиратор класса защиты не ниже FFP2.

"Это ограничение вызвано исключительно мерами безопасности и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса Sars-cov-2", - отметили в Кабмине.

Минэкономики призывает не закупать и не использовать без необходимости указанные товары, а главное - прислушиваться к рекомендациям врачей Минздрава Украины и Всемирной организации здравоохранения по предотвращению заболевания.

Напомним, вчера Кабинет Министров Украины запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства.

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