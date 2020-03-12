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12.03.20 16:44

МАУ отменяет 4 внутренних рейса, - аэропорт Запорожья

Компания "Международные авиалинии Украины" отменяет до 8 апреля рейсы между Киевом и Запорожьем, Херсоном, Ивано-Франковском и Черновцами.

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Об этом сообщила в Facebook пресс-служба КП "Международный аэропорт Запорожья", информирует Цензор.НЕТ.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" временно закрывает внутренние рейсы между Киевом и Запорожьем, а также Херсоном, Ивано-Франковском и Черновцами. Сейчас авиакомпания сообщила, что рейсы отменяются до 8 апреля", — сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что изменения связаны с распространением коронавируса.

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МАУ отменяет 4 внутренних рейса, - аэропорт Запорожья 01

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