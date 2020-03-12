10 задержанных на презентации Национальной платформы примирения и единства Сивохо опросили и отпустили, - полиция

Об этом сказали "Интерфакс-Украина" в Печерском райуправлении полиции Киева четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Десятерых уже опросили, установили их анкетные данные, отобрали пояснения и отпустили", - сообщили в полиции.

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Отметим, Нацкорпус пикетирует отделение полиции, где находятся задержанные на презентации Сивохо активисты.

Напомним, Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.