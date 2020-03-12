Снайпер оккупантов ранил украинского воина вблизи Зайцево, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook.

Противник вел обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксирована работа вражеских снайперов.

"По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов. Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника. Раненому воину немедленно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские воины, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки противника. Потери врага уточняются.

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