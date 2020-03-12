"Путинская хотелка о переговорах напрямую с террористами": реакция пользователей на странице ОП в связи с созданием "консультативного совета" по Донбассу

Об этом свидетельствуют комментарии, оставленные под постом пресс-службы Офиса Президента в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, основным опасением комментаторов является возможное включение в данный совет представителей террористических группировок "Л/ДНР". В связи с этим люди просят дать информацию о его составе. Однако рекции на данную просьбу от представителей власти нет.







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Ранее с подобным вопросом к власти обратился журналист Петр Шуклинов.

Напомним, вчера в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак.