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12.03.20 17:55

"Путинская хотелка о переговорах напрямую с террористами": реакция пользователей на странице ОП в связи с созданием "консультативного совета" по Донбассу

Создание так называемого Консультативного совета, о котором говорится в перечне договоренностей, достигнутых на встрече в Минске руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком, вызвало у украинцев справедливый вопрос о его составе.

"Путинская хотелка о переговорах напрямую с террористами": реакция пользователей на странице ОП в связи с созданием "консультативного совета" по Донбассу

Об этом свидетельствуют комментарии, оставленные под постом пресс-службы Офиса Президента в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, основным опасением комментаторов является возможное включение в данный совет представителей террористических группировок "Л/ДНР". В связи с этим люди просят дать информацию о его составе. Однако рекции на данную просьбу от представителей власти нет.

Путинская хотелка о переговорах напрямую с террористами: реакция пользователей на странице ОП в связи с созданием консультативного совета по Донбассу 01
Путинская хотелка о переговорах напрямую с террористами: реакция пользователей на странице ОП в связи с созданием консультативного совета по Донбассу 02
Путинская хотелка о переговорах напрямую с террористами: реакция пользователей на странице ОП в связи с созданием консультативного совета по Донбассу 03

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Путинская хотелка о переговорах напрямую с террористами: реакция пользователей на странице ОП в связи с созданием консультативного совета по Донбассу 04
Путинская хотелка о переговорах напрямую с террористами: реакция пользователей на странице ОП в связи с созданием консультативного совета по Донбассу 05
Путинская хотелка о переговорах напрямую с террористами: реакция пользователей на странице ОП в связи с созданием консультативного совета по Донбассу 06
Путинская хотелка о переговорах напрямую с террористами: реакция пользователей на странице ОП в связи с созданием консультативного совета по Донбассу 07

Ранее с подобным вопросом к власти обратился журналист Петр Шуклинов.

Напомним, вчера в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

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