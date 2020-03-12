При Минздраве будет работать круглосуточный оперативный штаб по противодействию коронавирусу, - Ляшко

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас отрабатывается механизм, при Минздраве запускается и будет работать круглосуточный оперативный штаб по реагированию на коронавирусную инфекцию. К нему будут привлечены представители различных центральных органов исполнительной власти, в первую очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Нацполиция, пограничники. Круглосуточно будут работать", - сказал Ляшко.

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По его словам, налаживается запуск дополнительных горячих линий, прорабатываются решения комиссии по техногенной, экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которые касаются ограничения транспортного сообщения, снижения количества пунктов пропуска через государственную границу, запрета экспорта и реэкспорта средств индивидуальной защиты.

Также Ляшко сообщил, что сейчас разрабатывается законопроект о вопросе приоритетности при таможенном оформлении грузов, которые должны использоваться в профилактике распространения коронавирусной инфекции.

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Кроме этого, главный санврач уточнил, что в ближайшее время будет финализировано решение правительства о пунктах пропуска, через которые будет осуществляться въезд и выезд с территории Украины. "Мы ожидаем решения правительства сегодня-завтра. Это пункты пропуска на въезд и выезд из Украины, они по территории всей Украины - воздушные, наземные, железнодорожные и морские", - сказал Ляшко.

Он добавил, что выбирались самые популярные маршруты, и относительно пассажиропотока, и относительно грузового потока, учитывалась возможность быстро доставить человека с подозрением на Covid-19 в больницу и тому подобное.

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