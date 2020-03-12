Москва навязывает Украине экономическую ответственность за территории, которые мы не контролируем, а Зеленский выполняет указания Кремля, - Сюмар

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Виктория Сюмар.

Она подчеркнула, что так называемый "диалог" с главарями "ЛДНР" - это российский сценарий, который не скрывают в Москве и почему-то охотно реализуют в Киеве.

"Говорить с населением и говорить с главарями ОРДЛО - это российский нарратив и российская навязываемая стратегия показать, что в Украине идет гражданская война, внутренний конфликт. И заставить фактически центральную украинскую власть говорить с сепаратистами и боевиками, фактически террористами, которые убивают украинцев. Это очень кризисная ситуация, которая может привести к глубокому обострению внутриполитической ситуации в Украине и не может коррелироваться международными нормами. Потому что в Украине эти организации признаны террористическими и диалог с ними - это фактически преступление. Я уже не говорю о том, что мы отыгрываем российский сценарий", - считает Сюмар.

Она предупредила, что Зеленский таким образом фактически выполняет указания Кремля.

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"Это дорога не к миру - это путь к федерализации, расколу, к российскому сценарию ослабления и уничтожения Украины. Правильно говорить диагноз - это по-честному. Нам пытаются навязать экономическую ответственность за территории, которые мы не контролируем. Нам навязывают сегодня, чтобы в Киеве боевики диктовали свои условия, что не будет воспринято украинцами и лишь обстрит политическую ситуацию внутри страны. У нас местные выборы впереди - как на это отреагируют разные регионы, очень большой вопрос сегодня. Власть, когда она стала на этот путь, должна отдавать себе отчет, куда этот путь должен привести", - Сюмар.

Она констатировала, что инициатором этого сценария является однозначно Москва, а реализует его ближайшее окружение президента Зеленского.

Она также прогнозирует, что попытки продвинуть российский план будут все более интенсивными. А Украина должна укреплять антипутинскую коалицию на Западе, усиливать партнерские отношения со странами ЕС, США и другими партнерами.

"Похоже, что украинская власть взяла курс на соблюдение таких указаний Кремля и не обращает внимание на внутренне украинскую позицию, на позицию проукраинских и проевропейских политических сил. И вообще на общественное мнение в этом вопросе. Ибо считается, что тот, кто достигнет мира, тот наконец получит повышение рейтинга. Вызов войны остается. Он является одним из ключевых. На фоне глобального кризиса нам надо искать другие пути, как разговаривать с Москвой, которая также страдает очень сильно от мирового экономического кризиса. И здесь нам нужно искать партнеров на Западе, а не пытаться найти общий язык с россиянами, которые заинтересованы только в одном - полном ослаблении и уничтожении Украины", - отметила Сюмар.

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