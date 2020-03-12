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12.03.20 17:28

Дворец "Украина" перенес концерты из-за карантина

Национальный дворец искусств "Украина" переносит мероприятия, которые должны были состояться с 12 марта по 3 апреля.

Дворец "Украина" перенес концерты из-за карантина

Об этом сказано на странице заведения в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мероприятия, которые должны были состояться во "Дворце Украина" в период с 12.03.2020 г. по 03.04.2020 г. будут перенесены на другие удобные для зрителей даты", — сказано в сообщении.

Администрация дворца "Украина" отметила, что ждет от организаторов концертов предложений по новым датам и обещает сообщить о них в ближайшее время.

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Дворец Украина перенес концерты из-за карантина 01

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