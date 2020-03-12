Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.

"ОАСК считает обоснованным требование Андрея Портнова о приостановлении действия данного Решение КГС (Киевского городского совета. — Ред.) (в части), с учетом имеющихся признаков очевидной его противоправности, в связи с нарушением Киевским городским советом процедуры разработки и принятия обжалуемого Решения", — сказано в сообщении.

В суде отметили, что решение является временным и направлено на сохранение существующего положения до рассмотрения дела по существу.

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Решение Киевского горсовета, действие которого приостановил суд, было принято 27 февраля. В нем шла речь о праздновании на территории столицы таких памятных дат и юбилеев:

- 130 лет со дня рождения Ивана Полтавця-Остряницы, военного деятеля, полковника Армии Украинского Государства;

- 6 февраля — 100 лет со дня рождения Василия Левковича, военного деятеля, полковника УПА;

- 20 февраля — 115 лет со дня рождения Уласа Самчука, писателя, публициста, журналиста;

- 24 февраля — 110 лет со дня рождения Василия Сидора, военного и политического деятеля, полковника УПА;

- 5 мая — 120 лет со дня рождения Владимира Кубийовича, ученого, историка, географа, энциклопедиста, общественного и политического деятеля, организатора и главного редактора "Энциклопедии украиноведения";

- 12 ноября — 100 лет со дня рождения Василия Галасы, политического и военного деятеля, полковника УПА;

- 12 декабря — 130 лет со дня рождения Андрея Мельника, политического и военного деятеля, председателя Провода Организации украинских националистов.

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