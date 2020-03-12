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12.03.20 18:00

Запрет экспорта медицинских масок, халатов и перчаток вызван дефицитом на внутреннем рынке, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что запрет экспорта медицинских масок, халатов и перчаток вызван дефицитом на внутреннем рынке.

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Об этом глава правительства написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль напомнил, что правительство 11 марта согласовало введение ограничительных мер, чтобы обезопасить украинцев от распространения коронавирусной инфекции.

"Среди принятых решений был и запрет до 1 июня на экспорт товаров противоэпидемического назначения. Это был необходимый шаг ввиду ощутимого дефицита на внутреннем рынке", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, в правительство поступает много вопросов от граждан, какие именно товары подлежат запрету. Со списком и кодами товаров можно ознакомиться по ссылке.

Он также подчеркнул, что ограничение введено, чтобы обеспечить потребности украинцев. Чтобы избежать спекуляций и завышения цен, правительство также дало распоряжение соответствующим организациям, учреждениям и контролирующим органам.

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