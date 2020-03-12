В ОРДЛО к задержанным применяют систематические пытки, - отчет ООН

Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер во время презентации доклада о ситуации с правами человека в Украине, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В самопровозглашенных республиках мы обнаружили систематическую практику пыток задержанных и жестокого обращения с ними. Частота, интенсивность и продолжительность пыток и жестокого обращения значительно отличались, однако это обычно продолжалось до тех пор, пока задержанные не соглашались оговорить самих себя", - отметила она.

Богнер добавила, широко применялись избиения, удары электрическим током, удушения, инсценировка казни и сексуальное насилие. "В обоих самопровозглашенных республиках ответственность за эти вопиющие факты несут так называемые министерства государственной безопасности", - подчеркнула глава миссии.

Представитель ООН добавила, что в ОРДО пытки часто осуществлялись "в печально месте несвободы "Изоляция". "Один бывший задержанный сказал, что просил своих мучителей убить его, потому что не мог терпеть боль. По словам еще одного задержанного, он после пыток пытался совершить самоубийство - настолько сильной была боль", - рассказала Богнер.

Миссия также выявила устойчивую тенденцию произвольного задержания, которое впоследствии превращалось в насильственное исчезновение.

Глава миссии отметила, что наличие таких нарушений делает вопрос доступа международных наблюдателей к задержанным в ОРДЛО "еще более актуальным и насущным".

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