Зеленский подписал закон о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба

Об этом свидетельствуют данные в карточке закона на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Так, сообщается, что закон возвращен с подписью от Президента 12 марта.

Согласно закону, с 27 марта 2020 вступят в силу положения о главнокомандующем ВСУ, Генеральном штабе ВСУ, видах и отдельных родах войск (сил).

Закон предусматривает разделение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, определяет порядок назначения их на должности, разделения полномочий между ними и порядок организации руководства Вооруженными силами Украины.

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Решение о разделении должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба с 27 марта Верховная Рада приняла 4 марта. "За" проголосовали 292 народных депутата.

Как ранее сообщалось, законопроект был принят в первом чтении 21 июня 2018 года, а положение о разделенных должностях должны были вступить в силу с первого января 2021 года.