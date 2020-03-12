ЦИК вынесла предупреждения 16 кандидатам на довыборах в Раду за несвоевременное открытие счетов

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Как отметили в Центризбиркоме, согласно действующему законодательству все кандидаты в народные депутаты обязаны открыть счета избирательных фондов.

По данным ЦИК, такие счета не открыли 16 из 37 зарегистрированных кандидатов в в 179-м округе. Указанным кандидатам было объявлено предупреждение.

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