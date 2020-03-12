Премьер Канады Трюдо пообещал не выходить из дому, так как у его супруги - симптомы простуды

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC New Україна.

Супруга премьер-министра, София Грегуар-Трюдо, недавно вернулась из поездки в Лондон. Вечером в среду, 11 марта, у нее появились симптомы простуды.

До получения результатов на COVID-19 супруги Трюдо обязались не выходить из дому.

У самого Джастина Трюдо никаких симптомов болезни нет, но встречи и мероприятия, в которых он должен был принять участие, отложили на неопределенный срок.

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По состоянию на 12 марта в Канаде зафиксировано 130 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, один из которых - смертельный.

В среду страна выделила $1 млрд на борьбу с распространением заболевания.