У сотрудника администрации бразильского президента, контактировавшего с Трампом, обнаружен коронавирус

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в четверг сайт бразильской телерадиокорпорации "Глобу".

"В этот четверг правительство заявило, что глава секретариата администрации президента Бразилии по вопросам коммуникации Фабиу Вайнгартен заражен коронавирусом", - говорится в сообщении.

В администрации заявили, что Вайнгартена отправили на карантин.

Информация о том, что он заражен коронавирусом, появилась в бразильских СМИ накануне после того, как его супруга Софи Вайнгартен написала об этом в чате WhatsApp для родителей учащихся в школе вместе с их детьми. Она сообщила, что "подтверждает письмо, распространенное школой о том, что ее супруг вернулся из рабочей поездки в Майами и его тест на заражение коронавирусом показал положительный результат".

Газета "Фолья ди Сан-Паулу" отмечает, что во время поездки Вайнгартен контактировал с Болсонару и с самим Трампом в Мар-о-Лаго. За состоянием здоровья Болсонару также наблюдают медики. При этом Трамп, отмечает "Глобу", заявил, что его не беспокоит эта информация.