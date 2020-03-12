МАУ отменяет из-за коронавируса около 2000 рейсов

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"МАУ продолжать обеспечивать воздушное сообщение между странами и континентами и одновременно балансировать потребности пассажиров с эксплуатационными проблемами, которые возникли из-за ограничений на въезд, введенных рядом стран. Именно поэтому весной 2020 года будет отменено около 2000 рейсов", — сказано в сообщении.

Пассажирам рекомендуют следить за правилами въезда в страны, в которые они направляются, и за несколько дней до вылета проверять статус своих рейсов.

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"Пожалуйста, обратите внимание, что ограничения могут вводиться и сниматься в сжатые сроки", — отметили в авиакомпании.

В МАУ отметили, что их контакт-центр сейчас перегружен, и пассажирам приходится долго ожидать ответа оператора. Компания обещает информировать о любых изменениях в расписании и связываться с пассажирами, которые оставили при бронировании свои прямые контакты.

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