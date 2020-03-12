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12.03.20 20:55

Украинка в Италии заразилась коронавирусом, она в тяжелом состоянии, - соцсети

65-летняя женщина работала в г. Ровато в провинции Брешия. 4 дня назад ее госпитализировали с подозрением на коронавирус, сегодня диагноз подтвердился.

италия,украинка

Об этом сообщила в Фейсбуке живущая в Италии украинка Оксана Федкив, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша украинка, Раиса Малышева (07.08.1954 г. рождения), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в г.Ровато провинции Брешия. Четыре дня назад была госпитализирована в одну из больниц Кьяри с подозрением на COVID-19 (коронавирус). Сегодня диагноз был подтвержден. Женщина находится в реанимации, интубирована, в очень тяжелом состоянии", — написала она.

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По словам Федкив, она пишет об этом, чтобы предупредить людей, которые могли контактировать с зараженной украинкой.

"Не занимайтесь самолечением, ваше обращение к врачам убережет вас и Ваших близких от плохих последствий", — добавила она.

Украинка в Италии заразилась коронавирусом, она в тяжелом состоянии, - соцсети 01

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