Коронавирус выявлен у 71-летней женщины, которая недавно вернулась из Польши, - Житомирская ОГА

Об этом сообщил в ходе брифинга глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

"Проинформировали, что женщина сначала гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. Сейчас 71-летняя пенсионерка срочно госпитализирована и изолирована", - ссообщили в ОГА.

В управлении здравоохранения сообщили, что женщина находится на лечении: "Пациентка имеет лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения - воспаление легких. Проводится необходимое симптоматическое лечение".

В ОГА подчеркнули, что за состоянием здоровья всех контактных лиц с инфицированной женщиной следят медики.

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Напоминаем, 12 марта в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области