Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме, - Нефьодов

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Пункты пропуска, через которые проходят крупнейшие потоки товаров, будут работать и дальше. Уже сейчас Гостаможслужба советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами", — отметил он.

Нефьодов напомнил, что закрывать пункты пропуска может не только украинская сторона. И посоветовал транспортным операторам отслеживать меры, которые другие страны предпринимают для предотвращения распространения инфекции.

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"Перевозчикам грузов, которые уже находятся в пути, важно отслеживать ситуацию на пунктах пропуска и заведомо направляться на главные ПП (пункты пропуска. — Ред.) в пределах одной таможни", — добавил он.

Напомним, накануне, 11 марта правительство заявило о намерении закрыть часть пунктов пропуска на границе для предотвращения распространения коронавируса.

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12 марта пресс-служба Кабмина уточнила, что закрыть могут до 70% пунктов пропуска.



