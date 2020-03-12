Новое правительство Украины подтвердило приверженность реформам и новой программе с МВФ, - представитель Фонда

"Власти подчеркнули, в том числе в последнее время, что они хотят продолжать разумную макроэкономическую политику для обеспечения стабильности и продвигать реформы для достижения более сильного и устойчивого роста", – сказал он на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Райс отметил, что МВФ готов к такому сотрудничеству и полностью вовлечен в продолжение поддержки усилий Украины по проведению реформ и политики, направленной на достижение этих целей.

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Как сообщалось, президент, Нацбанк и предыдущее правительство Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд. Открытие новой программы МВФ позволит правительство получить макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Новый министр финансов Украины Игорь Уманский сообщил, что 10 марта с его участием состоялся конференц-колл главы нового правительства Дениса Шмыгаля с руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом, на котором обсуждались вопросы, которые необходимо доработать для вынесения программы на заседание совета директоров Фонда.

По словам министра, новое правительство подтвердило основные параметры новой программы EFF, зафиксированные в декабре прошлого года, и надеется на ее открытие до мая этого года. Двумя основными предварительными мерами является принятие закона о рынке земли и правок в закон о банках, "который делает невозможным нанесение вреда публичным финансам от бывших собственников банков, в свое время выведенных Национальным банком (с рынка)".

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Предыдущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершилась 17 февраля этого года. Ее объем - SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. Первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд) был предоставлен сразу, затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров. Однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR1,4 млрд.