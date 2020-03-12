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12.03.20 21:56

Иран объясняет задержку с передачей черных ящиков самолета МАУ вспышкой коронавируса

Иран не передавал "черные ящики" сбитого самолета МАУ на расшифровку за границу из-за сложностей с транспортировкой, связанных со вспышкой коронавируса Covid-19.

авиакатастрофа,иран,мау

Об этом рассказала руководитель Управления по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Был план передать "черные ящики" Украине ранее, однако это пришлось отложить из-за вспышки Covid-19 в Иране, которая ограничивает их способность путешествовать", - сказала Фокс.

Она добавила, что Иран сообщил Управлению еще 5 марта об отмене плана передать записывающие устройства на расшифровку из-за того, что "межгосударственные проблемы с коронавирусом" мешали иранским чиновникам выезжать за пределы страны.

"Это еще одно никому не нужное осложнение", - отметила Фокс.

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Напоминаем, 11 марта в ходе сессии Совета ІКАО в Монреале представитель Ирана Фархад Парвареш пообещал вскоре передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ Украине.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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