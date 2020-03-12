Иран объясняет задержку с передачей черных ящиков самолета МАУ вспышкой коронавируса

Об этом рассказала руководитель Управления по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Был план передать "черные ящики" Украине ранее, однако это пришлось отложить из-за вспышки Covid-19 в Иране, которая ограничивает их способность путешествовать", - сказала Фокс.

Она добавила, что Иран сообщил Управлению еще 5 марта об отмене плана передать записывающие устройства на расшифровку из-за того, что "межгосударственные проблемы с коронавирусом" мешали иранским чиновникам выезжать за пределы страны.

"Это еще одно никому не нужное осложнение", - отметила Фокс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран согласился передать Киеву черные ящики с лайнера МАУ, сбитого в Тегеране, с последующей их передачей Франции, - посол в Канаде Шевченко

Напоминаем, 11 марта в ходе сессии Совета ІКАО в Монреале представитель Ирана Фархад Парвареш пообещал вскоре передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ Украине.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Также читайте: Нас очень смущает, что вторая ракета была выпущена позже, "чем должна была", - Данилов о расследовании трагедии Boeing 737 МАУ