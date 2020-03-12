Трампа и Пенса не будут проверять на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным бразильцем, - Белый дом

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в четверг пресс-секретарь президента Стефани Гришем.

"Оба - и президент, и вице-президент - почти не контактировали с человеком, у которого выявили коронавирус, и поэтому обследование им сейчас не требуется", - говорится в его заявлении.

Ранее сообщалось, что заражение коронавирусом выявили у сотрудника президента Бразилии Жаира Болсонару, сопровождавшего его на переговорах в Вашингтоне с президентом США.

За состоянием здоровья Болсонару также наблюдают медики. При этом Трамп заявил, что его не беспокоит эта информация.