За два месяца "Газпром" на 53% сократил объем транзита газа через Украину, - оператор ГТС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Оператора ГТС Украины.

В феврале 2020 года через газотранспортную систему Украины транзитом прошло 3,9 млрд кубометров природного газа. Это на 47% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году и на 56% больше показателя января месяца 2020 года.

Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО "Газпром" в соответствии с новым транзитным соглашением из расчета 65 млрд кубометров в год или 178 млн кубометров в сутки.

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