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12.03.20 22:59

Наемники РФ атаковали медавтомобиль ВСУ 9 марта, прикрываясь беспилотником СММ ОБСЕ

Во время заседания Форума сотрудничества в сфере безопасности ОБСЕ в среду в Вене украинская делегация привлекла внимание иностранных партнеров к грубому нарушению российскими оккупационными войсками на Донбассе норм международного гуманитарного права, продемонстрировав фотодоказательство атаки на медицинский автомобиль ВСУ.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"9 марта российские оккупационные войска атаковали вблизи Талаковки военно-медицинский автомобиль Вооруженных Сил Украины, на котором было четко видна маркировка эмблемы Красного креста. Эта атака была осуществлена ​​с использованием коммерческого квадрокоптера (переделанного для боевых действий), который сбросил 2 заряда ВОГ (ВОГ- 25 или ВОГ-17) на крышу автомобиля ", - заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания этого одного из двух директивных органов ОБСЕ.

Украинский дипломат обратил внимание присутствующих на то, что этот БПЛА был запущен в то время, когда в этом районе осуществлял полет беспилотник СММ ОБСЕ. При этом, оба БПЛА по типу были квадрокоптерами.

"Становится очевидным, что российские оккупационные войска были в курсе точного времени и места работы беспилотного летательного аппарата СММ и использовали эту информацию для прикрытия своей атаки на позиции ВСУ", - подчеркнул Лоссовский.

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"Такие действия ярко свидетельствуют о дерзком пренебрежение российскими оккупационными силами норм международного гуманитарного права", - добавил он.

Делегациям стран-участниц ОБСЕ было продемонстрировано фотографии повреждений военно-медицинского автомобиля ВСУ, полученых в ходе атаки с дрона.

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