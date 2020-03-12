Изолировно 22 человека, которые контактировали с инфицированной коронавирусом женщиной, - Радомышльская РГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил глава Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский.

"То круг людей, непосредственно контактировавших - эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей дома", - сказал он, уточнив, что все эти люди согласились на самоизоляцию добровольно, а двое из них - не местные, а жители Киева, их изолировали там.

"Относительно киевлян - это проработана информация, с ними проведена беседа, и дальше контакты их прорабатываются. Но уже я этого не знаю, я не в Киеве, то уже соответствующие службы работают", - добавил чиновник.

В то же время Пулковский опроверг информацию об объявлении чрезвычайного положения в районе, но допустил, что это может произойти.

"Завтра (13 марта - ред.) в 9 утра еще одно заседание - мы ждем указаний от Житомира ... Состояние людей в Радомышле спокойное, паники нету. Мы довольно быстро среагировали, сразу найдены лица, контактировавшие с инфицированной", - отметил чиновник.

Он также отметил, что ранее озвученная информация о том, что инфицированная женщина была в церкви, не подтверждена, она была там или нет, устанавливается.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Радомышле Житомирской области из коронавируса госпитализировали 70-летнюю женщину, которая вернулась из Польши.