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12.03.20 23:37

Франция с понедельника закрывает на карантин все учебные заведения для борьбы с распространением коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с понедельника, 16 марта, в стране закрываются на карантин все школы и детские сады.

Франция с понедельника закрывает на карантин все учебные заведения для борьбы с распространением коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

В своем обращении Макрон отметил, что эпидемия коронавируса во Франции, хоть и унесла уже жизни 61 человека, только набирает обороты. По его словам, это самый большой вызов для системы здравоохранения Франции за последнее столетие.

Президент Франции попросил людей пожилого возраста и людей с хроническими болезнями как можно больше оставаться дома. Он также призвал работодателей разрешить сотрудникам работать из дому.

Макрон заверил, что общественный транспорт продолжит работать, но попросил использовать его только в случае крайней необходимости.

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Президент Франции также призвал отказаться от рукопожатий и тем более поцелуев при встрече.

Он не исключил возможность закрытия границ Франции "в координации с Евросоюзом".

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Согласно последним данным, во Франции зарегистрировано 2 876 подтвержденных случаев коронавируса, 61 пациент умер.

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