В Борисполе с самолета сняли троих египтян с подозрением на коронавирус, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник ZN.UA в Офисе президента.

В 19:40 четверга, 12 марта диспетчер аэропорта получил сообщение, что на борту самолета "МАУ", который следует из Милана в Киев, находятся трое египтян с признаками повышенной температуры тела. Самолет приземлился в 19:59.

По прилету самолет отправили на отдаленную стоянку, и кнему отправили наряд пограничников в защитных костюмах и со средствами индивидуальной защиты.

При осмотре пассажиров информация о том, что у них высокая температура, не подтвердилась. Однако было принято решение отправить египтян в Александровскую больницу Киева, а остальных пассажиров – оформить общим потоком.

В 21:00 троих граждан Египта каретой скорой помощи доставили в больницу для дальнейшего обследования. Египтяне летели из Милана в Каир транзитом через Киев.

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