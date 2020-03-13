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13.03.20 00:50

Тест на коронавирус у трех пассажиров самолета Милан-Киев дал отрицательный результат, - Минздрав

В Александровской больнице Киева проведены исследование быстрыми тестами 3 пассажиров с самолета Милан-Киев, коронавирус у них не выявлен.

Тест на коронавирус у трех пассажиров самолета Милан-Киев дал отрицательный результат, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Медицинскими работниками больницы было проведено исследование трех человек с борта самолета Милан-Киев. По итогам исследования быстрыми тестами на IgG/ IgM к вирусу SARS-nCoV-2019 были получены отрицательные результаты, то есть коронавирус у лиц не обнаружен", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, ранее сообщалось о госпитализации из аэропорта "Борисполь" 3 иностранцев для проверки на предмет инфицирования коронавирусом COVID-19.

Тест на коронавирус у трех пассажиров самолета Милан-Киев дал отрицательный результат, - Минздрав 01

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