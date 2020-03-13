Цены на санитарные маски проверит Антимонопольный комитет, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире " Право на власть".

"Сейчас есть поручение Премьер-министра антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что из-за спекуляции с ценами на маски в Кабмине уже провели совещание с представителями Антимонопольного комитета. По его словам, спекулянты, которые продавали маски по завышенным ценам, могут быть привлечены к ответственности.

"Мы уже проводили с ними оперативную рабочую встречу. Если будут такие факты установлены, то будут и определенные взыскания или санкции к нарушителям законодательства", - добавил он.

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Ляшко также добавил, что Минздрав инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады для принятия законопроекта относительно приоритетного растаможивания товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом.

По его словам, законопроект будет подан в парламент в ближайшее время.

Напомним, число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 13 марта превысило 128 тысяч человек.