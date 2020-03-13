COVID-19: в ОБСЕ ограничили поездки, встречи и заседания

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщили в Секретариате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Секретариат ОБСЕ создал рабочую группу, которая проводит регулярные заседания и активно внедряет меры по предотвращению распространения Covid-19 согласно руководящим указаниям, предоставленным австрийскими властями. Это включает уменьшение официальных поездок и встреч только к тем, что считаются "необходимыми", - заявил сотрудник отдела коммуникаций и связей со СМИ Шив Вашишт.

По его словам, пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом Covid-19 среди сотрудников ОБСЕ.

Вместе с тем, учитывая то, что некоторые частные школы в Вене и его окрестностях были временно закрыты из-за коронавируса, тем сотрудникам, которые имеют детей в этих школах, было разрешено работать из дома.

Кроме того, по просьбе Албанского председательства в ОБСЕ заседания, которые проходят еженедельно в конгресс-центре "Гофбург" – Постоянного совета и Форума по вопросам сотрудничества по безопасности – ограничено в формате. Заседания этих двух директивных органов ОБСЕ отныне проходят в формате "1+1" – при участии максимум двух представителей от каждой делегации страны-участницы (глава делегации и один член делегации).

"Это превентивная мера было также приняты согласно руководящим указаниям австрийских властей в качестве принимающей стороны", - добавил сотрудник отдела коммуникаций и связей со СМИ Секретариата ОБСЕ.

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Как известно, согласно решению Совета министров Австрии, 11 марта и, как минимум, до 3 апреля в стране запрещается проведение всех массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и с более чем 100 лицами – в помещении. Это касается также культурно-развлекательных и спортивных мероприятий.