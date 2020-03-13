Оккупанты арестовали троих крымских татар, задержанных после обысков по подозрению якобы в участии в "Хизб ут-Тахрир", - адвокат Семедляев

Так, Османа и Сейтумера Сейтумеровых а также Рустема Сейтемеметова отправят в СИЗО №1 Симферополя до 10 мая. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, все судебные заседания проходили в открытом режиме.

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"Мы считаем решение (суда. - Ред.) незаконным и необоснованным. Как собственно было необоснованным ходатайство следователя российской ФСБ Крыма (об аресте троих крымских татар. - Ред.). Кто-то из адвокатов просил для своего подзащитного меру пресечения, не связанную с заключением под стражу; кто-то – домашний арест; я просил вообще отказать в удовлетворении ходатайства следователя", – рассказал адвокат.

Семедляев также добавил, что защита крымских татар обжалуют все три решения симферопольского "суда". По завершению судебных заседаний, по словам Семедляева, троих крымских татар доставят в следственный изолятор.

Российские силовики утром 11 марта пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. На место проведения обысков не пустили адвокатов. Оккупанты вменяют четверым задержанным в Бахчисарае крымским татарам участие в "Хизб ут-Тахрир".