Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Индии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News".
76-летний мужчина из южного штата Карнатака вернулся из Саудовской Аравии 29 февраля после месячного визита.
Министр здравоохранения сказал, что людей, контактирующих с этим человеком, изолируют.
Министерство здравоохранения сообщает, что в Индии зарегистрировали 73 подтвержденных случая заражения коронавирусом.
Мужчина умер во вторник, но результаты его анализов были обнародованы в четверг.
Чиновники сказали, что он был обследован в аэропорту, когда прибыл из Саудовской Аравии, но в то время не проявил никаких симптомов. 5 марта у него были проблемы с дыханием, и впоследствии он был доставлен в больницу.
По состоянию на 13 марта, в мире зарегистрировано 128 343 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 4 720 - летальные, выздоровели 68 324 человека.