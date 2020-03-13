Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Индии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News".

76-летний мужчина из южного штата Карнатака вернулся из Саудовской Аравии 29 февраля после месячного визита.

Министр здравоохранения сказал, что людей, контактирующих с этим человеком, изолируют.

Министерство здравоохранения сообщает, что в Индии зарегистрировали 73 подтвержденных случая заражения коронавирусом.

Мужчина умер во вторник, но результаты его анализов были обнародованы в четверг.

Чиновники сказали, что он был обследован в аэропорту, когда прибыл из Саудовской Аравии, но в то время не проявил никаких симптомов. 5 марта у него были проблемы с дыханием, и впоследствии он был доставлен в больницу.

По состоянию на 13 марта, в мире зарегистрировано 128 343 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 4 720 - летальные, выздоровели 68 324 человека.

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