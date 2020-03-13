"Все, кто хотели уехать, смогли уехать", - посол Перелыгин объяснил, почему нет потребности в эвакуации украинцев из Италии

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рассказал в интервью сайту "Сегодня", что ситуация отличается от эвакуации из Китая, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на сегодняшний день не было ни одного желающего быть эвакуированным в Украину из Италии. Он напомнил, что из Китая можно вывезти людей только спецбортом.

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"Во-вторых, до сих пор осуществлялись десятки авиарейсов каждый день, у всех была возможность вернуться. Поэтому я думаю, что все, кто хотели уехать, смогли уехать. Понимаете, ситуация в Италии не такая, как в китайском городе Ухань, когда провинция была закрыта и нужно было организовывать специальный борт, чтобы забрать тех, кто хочет уехать. Я разговаривал недавно с представителем аэропорта Рима, последние три дня на рейсах из/в Украину самолеты были не заполнены. Все же сейчас люди в Украине прислушиваются к рекомендациям не ехать в Италию. И из Италии в этот период неопределенности особенно никто не летит в Украину", – сказал Перелыгин.

Он отметил, что сейчас очередей в магазинах вообще нет, потому что в супермаркет пускают не всех сразу.

"Если супермаркет большой, пускают по 20-30 человек. В меньшие – по 5-10 человек, не больше. А остальные ждут на улице в очереди, дисциплинированно соблюдая дистанцию друг от друга не меньше одного метра. Поэтому иногда кажется, что очередь очень большая. А есть такие очереди, когда люди стоят друг от друга на расстоянии 2-3 метра. В самом супермаркете очередей нет. Нет и общей паники, хотя в соцсетях можно увидеть посты о том, "как люди сметают с полок дешевые продукты", – рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что Италия не была готова к такому спросу на средства индивидуальной профилактической защиты и гигиены (дезинфицирующая жидкость для рук, маски, средства для уборки помещений и тому подобное).

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"Только сейчас, после дополнительных мер и решений правительства, уже чувствуется, что дефицит преодолевается. Две недели достимулировали производство, уменьшая налоги для производителей. Мы в консульстве ежедневно пользуемся всеми этими средствами, включая маски, и поэтому хорошо знакомы со всеми тенденциями в этой сфере, владеем ситуацией", – отметил Перелыгин.

Также дипломат сообщил, что в Италии заведения общественного питания работают до 18:00, массовые мероприятия отменены, а кинотеатры, школы и университеты закрыты.