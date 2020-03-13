Глобальная пандемия коронавируса может закончиться к июню, - китайские специалисты

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The Straits Times.
По словам представителей системы здравоохранения страны, пик заболеваемости в провинции Хубэй прошел, ведь число новых регистрируемых случаев упало.
Кроме того, заболеваемость должна упасть с наступлением теплых месяцев, считают специалисты.
Как сообщалось, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. По последним данным, в Украине подтверждены три случая заболевания коронавирусом.