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13.03.20 09:12

Глобальная пандемия коронавируса может закончиться к июню, - китайские специалисты

Китайские специалисты заявили, что глобальная пандемия коронавируса может закончиться к июню. Но это произойдет в случае, если страны предпримут необходимые шаги для борьбы с пандемией COVID-19.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The Straits Times.

По словам представителей системы здравоохранения страны, пик заболеваемости в провинции Хубэй прошел, ведь число новых регистрируемых случаев упало.

Кроме того, заболеваемость должна упасть с наступлением теплых месяцев, считают специалисты.

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Как сообщалось, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. По последним данным, в Украине подтверждены три случая заболевания коронавирусом.

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