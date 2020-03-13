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13.03.20 09:22

Украинцам в Польше гарантируют бесплатное лечение в случае заражения коронавирусом

Все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса и бесплатное лечение.

коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич.

Отвечая на вопрос, получат ли возможность лечения те граждане Украины в Польше, которые не имеют медицинского страхования или страхового полиса, он сказал: "Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечения, которое покрывается из бюджета польского государства".

Отмечается, что на сегодняшний день в Польше находятся примерно 1-1,5 млн трудовых мигрантов из Украины.

Количество зараженных коронавируса в Польше выросло до 51 человека, один человек накануне умер.

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