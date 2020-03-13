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13.03.20 09:24

Минздрав предложил провести внеочередное заседание Рады для реагирования на пандемию коронавируса, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения предложит провести внеочередное заседание Верховной Рады для принятия законопроекта, необходимого для реагирования на пандемию коронавируса.

депутат,вр

Об этом сказал в эфире "1+1" заместитель министра - главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Мы готовим законопроект о первоочередных мерах. Там отдельным вопросом рассматривается приоритет растаможки товаров, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции. Это средства индивидуальной защиты, лекарственные средства, если будут разработаны, для специфической терапии, это будет отдельный список товаров, который будет устанавливаться Кабинетом министров", - сообщил он.

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"Думаю, министр здравоохранения уже инициировал вопрос, чтобы созвать Раду на внеочередную сессию для принятия этого закона", - сказал замминистра.

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