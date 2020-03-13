Кабмин сегодня проведет выездное заседание при участии Зеленского, будет представлена реформа системы градостроительства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"13 марта состоится онлайн-трансляция выездного внеочередного заседания Кабинета министров при участии Президента Украины Владимира Зеленского. В рамках заседания будет представлена Реформу системы градостроительства", - говорится в сообщении.

По итогам заседания состоится брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Вопросы по теме можно поставить под видео в течение прямой трансляции. Ответы на них премьер даст во время брифинга.

Отмечается, что мероприятие начнется в 11:00.

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