Кабмин сегодня проведет выездное заседание при участии Зеленского, будет представлена реформа системы градостроительства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"13 марта состоится онлайн-трансляция выездного внеочередного заседания Кабинета министров при участии Президента Украины Владимира Зеленского. В рамках заседания будет представлена Реформу системы градостроительства", - говорится в сообщении.
По итогам заседания состоится брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Вопросы по теме можно поставить под видео в течение прямой трансляции. Ответы на них премьер даст во время брифинга.
Отмечается, что мероприятие начнется в 11:00.