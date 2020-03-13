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13.03.20 09:33

Кабмин сегодня проведет выездное заседание при участии Зеленского, будет представлена реформа системы градостроительства

Кабинет Министров Украины сегодня проведет внеочередное выездное заседание при участии Президента Украины Владимира Зеленского. На заседании будет представлена реформа системы градостроительства.

кабмин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"13 марта состоится онлайн-трансляция выездного внеочередного заседания Кабинета министров при участии Президента Украины Владимира Зеленского. В рамках заседания будет представлена Реформу системы градостроительства", - говорится в сообщении.

По итогам заседания состоится брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Вопросы по теме можно поставить под видео в течение прямой трансляции. Ответы на них премьер даст во время брифинга.

Отмечается, что мероприятие начнется в 11:00.

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