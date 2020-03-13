Медики проверят на коронавирус жителей села, где живет инфицированный, - Черновицкая ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об это рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Полищук Мария.

"Сегодня мы начнем проверять и других жителей села, где он живет, потому что там много людей в этом селе работают в Италии, и многие вернулись недавно. Врачи уже начали обзванивать жителей ", - отметила она.

Полищук также рассказала о состоянии инфицированного мужчины: "У него температура от 37 до 38, нормально себя чувствует. Он в инфекционном боксе".

"Поскольку он тесно контактировал только с женой, которая недавно вернулась из Италии, скорее всего он подхватил инфекцию от нее. Сегодня ее должны обследовать медики", - добавила Полищук.

Она также рассказала, что вчера вечером в Черновцах было заседание комиссии под председательством руководителя ОГА. Обсуждали возможность ввести более жесткие меры безопасности, в частности закрыть кинотеатры, и отменить развлекательные мероприятия.

Напомним, 3 марта в Черновцах был зафиксирован первый в Украине случай коронавируса.

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