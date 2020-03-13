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13.03.20 09:51

Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: "У нас война, а не внутренний конфликт"

Экс-комбат 16-го ОМПБ Олег Громадский требует привлечь советника СНБО Сергея Сивохо к уголовной ответственности по ст. 111 УК (Государственная измена).

громадский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-комбат 16-го ОМПБ Олег Громадский, передает Цензор.НЕТ.

"Сергей Сивохо!!! Я в прошлом командир 16 омпб "Полтава". Не поддерживаю действия радикально настроенных граждан Украины относительно Вас. Этим действиям Национальная полиция предоставит правовую оценку. Сивохо привлечь по ст. 111 в УК Украины! Но прошу Вас, Сергей!!! Услышьте УКРАИНЦЕВ!!! А, тем более, ВЕТЕРАНОВ войны с россией. У нас война, а не внутренний конфликт!!! Ничего не перепутайте!!!", - заявил он.

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Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: У нас война, а не внутренний конфликт 01
Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: У нас война, а не внутренний конфликт 02
Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: У нас война, а не внутренний конфликт 03
Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: У нас война, а не внутренний конфликт 04
Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: У нас война, а не внутренний конфликт 05

Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

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