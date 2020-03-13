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13.03.20 10:01

С сегодняшнего дня Словакия ограничила пропуск на свою территорию. ДОКУМЕНТ

Словакия с 13 марта ограничила пропуск на свою территорию из-за распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Новой таможни в Twitter.

"ОФИЦИАЛЬНО! С сегодняшнего дня, 13 марта, с 8:00 утра Словакия ограничила пропуск на свою территорию. Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы на постоянное или временное проживание на территории Словацкой Республики", - сказано в сообщении.

Также приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

Вместе с тем сообщается, что украинские пункты пропуска на границе со Словакией работают в штатном режиме.

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