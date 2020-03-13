"Северный поток-2" угрожает безопасности Европы, - глава МИД Польши Чапутович

Об этом в интервью агентству РБК заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает Цензор.НЕТ.

"Северный поток-2" представляет собой угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности. Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика — "Газпрома"", - подчеркнул Чапутович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина обсуждает с США, как окончательно похоронить проект "Северный поток-2", - Коболев

По эго словам, реализация проекта приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок.

По его мнению, газопровод не повышает диверсификацию ни поставщиков энергии, ни направлений поставок в регионе Центральной и Восточной Европы.