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13.03.20 10:18

"Северный поток-2" угрожает безопасности Европы, - глава МИД Польши Чапутович

Проект "Северный поток-2" представляет угрозу для безопасности Европы так как усиливает зависимость от ненадежного поставщика – российского "Газпрома".

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Об этом в интервью агентству РБК заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает Цензор.НЕТ.

"Северный поток-2" представляет собой угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности. Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика — "Газпрома"", - подчеркнул Чапутович.

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По эго словам, реализация проекта приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок.

По его мнению, газопровод не повышает диверсификацию ни поставщиков энергии, ни направлений поставок в регионе Центральной и Восточной Европы.

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