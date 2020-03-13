Директор предприятия присвоил свыше 2 млн грн госсредств при ремонте в Раде, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Полицейские установили, что фигурант в 2016 году присвоил свыше двух миллионов гривен государственных средств. Деньги предназначались для реконструкции систем отопления - холодоснабжения и изменения нагревательных приборов в админзданиях Верховной Рады Украины.

Кроме того, следователи выяснили, что злоумышленник провернул сделку благодаря "помощи" некоторых должностных лиц аппарата Верховной Рады Украины.

Подозреваемому инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса - ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенных группой лиц).

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Обвинительный акт в указанных уголовных производствах уже направлен в суд.

Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискация имущества.