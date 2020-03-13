Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.03.20 10:42

Женщину, подозреваемую в причастности к "ЛДНР", задержали на Донбассе, - МВД

Военнослужащие Национальной гвардии на блокпосту вблизи населенного пункта Городище задержали женщину, которую подозревают в деятельности "ЛДНР".

Женщину, подозреваемую в причастности к "ЛДНР", задержали на Донбассе, - МВД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время проверки документов оказалось, что данное лицо, 1969 года рождения, жительница города Луганска, которая находится в базе ситуационного центра, подозревается в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и подлежит задержанию.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств по данному факту, гражданку передали сотрудникам Национальной полиции. Военнослужащие Национальной гвардии Украины группировки НГУ в ОТУ "Север" и в дальнейшем продолжают исполнять возложенные на них задачи, обеспечивая общественный порядок и безопасность в нашей стране.

Отмечается, что с начала 2020 года бойцы Национальной гвардии в ОТУ "Север" осуществили 18 задержаний за уголовные и административные правонарушения, в том числе 11 задержаний граждан причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ сообщила о подозрении двум участникам НВФ из Горловки. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100