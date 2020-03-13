Женщину, подозреваемую в причастности к "ЛДНР", задержали на Донбассе, - МВД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время проверки документов оказалось, что данное лицо, 1969 года рождения, жительница города Луганска, которая находится в базе ситуационного центра, подозревается в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и подлежит задержанию.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств по данному факту, гражданку передали сотрудникам Национальной полиции. Военнослужащие Национальной гвардии Украины группировки НГУ в ОТУ "Север" и в дальнейшем продолжают исполнять возложенные на них задачи, обеспечивая общественный порядок и безопасность в нашей стране.

Отмечается, что с начала 2020 года бойцы Национальной гвардии в ОТУ "Север" осуществили 18 задержаний за уголовные и административные правонарушения, в том числе 11 задержаний граждан причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

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