В Черновицкой области ужесточают карантинные меры из-за коронавируса: будут закрыты спортзалы, бассейны, бани и развлекательные центры

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в Черновицкой ОГА сообщил глава области Сергей Осачук.

"Вчера поздно вечером было проведено заседание областной комиссии СЭБ и ЧС, где мы приняли ряд важных ограничительных мер, которые направлены на то, чтобы минимизировать контакты людей в тесной среде. Эти ограничительные меры, которые действуют, как вы знаете, в учебных заведениях, мы усиливаем. В том числе для всех спортивных комплексов, бассейнов, бань, крупных развлекательных центров. И просим граждан, если так совпало, что в эти дни у вас запланирован семейный праздник, день рождения, детские, другие, - воздержаться от таких форматов. Обязательно станет лучше и обязательно сможете еще отпраздновать", - сказал Осачук.

Он также подчеркнул, что это вынужденные меры профилактики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Быстрые тест-системы для выявления коронавируса в Украину доставят 12 марта, - глава Черновицкой ОГА Осачук

Как сообщалось, всего по состоянию на 13 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1.